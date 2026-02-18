Σε δύο δόσεις και με αφετηρία την Παρασκευή (20/02) θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαρτίου, καθώς το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέρνει αλλαγές στις ημερομηνίες των πιστώσεων και αυτό γιατί το τραπεζικό σύστημα προσαρμόζεται στις μη εργάσιμες ημέρες. Έτσι, η σταδιακή εμφάνιση των ποσών στους λογαριασμούς θα ξεκινήσει από το απόγευμα της μεθαυριανής ημέρας, εξασφαλίζοντας ότι οι συνταξιούχοι των Μη Μισθωτών θα κάνουν τριήμερο με γεμάτα πορτοφόλια.

Ποιοι πάνε ΑΤΜ από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Η μεγάλη είδηση αφορά τους συνταξιούχους των τέως ταμείων Μη Μισθωτών και τους νέους συνταξιούχους. Αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η αργία της Καθαράς Δευτέρας (23/02) μεταφέρει την πίστωση των χρημάτων ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών

Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η επίσημη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Η διαθεσιμότητα των χρημάτων στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα είναι πλέον πάγια τακτική των τραπεζών. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εμφάνιση του υπολοίπου στους λογαριασμούς ξεκινά σταδιακά από τις 17:00 το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα.

Λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, οι συνταξιούχοι των Μη Μισθωτών θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, αρκεί να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.