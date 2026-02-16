Έρχεται πιο νωρίς η πληρωμή για τους συνταξιούχους, καθώς οι συντάξεις Μαρτίου θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα πιστωθούν πριν την Καθαρά Δευτέρα, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής καθορίζονται με βάση τον διαχωρισμό μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων και διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της πληρωμής, από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες (συνήθως μεταξύ 17.00 και 21.00, ανάλογα με την τράπεζα).