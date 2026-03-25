Αναδρομικά συντάξεων που φτάνουν έως και 15.139 ευρώ δικαιούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, σύμφωνα με τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Πρόκειται για μία από τις πέντε βασικές κατηγορίες δικαιούχων που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν αναδρομικά ποσά. Οι καταβολές σχετίζονται με εκκρεμότητες από επανυπολογισμούς, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης και επιστροφές κρατήσεων παλαιότερων μνημονιακών ρυθμίσεων. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία για την πληρωμή των αναδρομικών του 11μήνου σε περίπου 370.000 συνταξιούχους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο νέος χάρτης των αναδρομικών

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά τους επανυπολογισμούς συντάξεων για όσους αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 με 30 ή περισσότερα συντάξιμα έτη. Τα ποσά που προκύπτουν από τις διορθώσεις φτάνουν έως 15.139 ευρώ, ενώ οι μηνιαίες αυξήσεις κυμαίνονται από 7 έως 197 ευρώ, ανάλογα με τον συντάξιμο μισθό και τα έτη ασφάλισης.

Οι διορθώσεις αφορούν συντάξεις με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, όπου εφαρμόζονται τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (4670/2020), τα οποία ισχύουν αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019.

Ο επανυπολογισμός αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, όταν οι συντάξεις υπολογίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016). Με τον μεταγενέστερο νόμο Βρούτση αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν 30 και πλέον έτη ασφάλισης.

Έτσι, ο ΕΦΚΑ προχωρά σε διορθώσεις συντάξεων, ενσωματώνοντας τα νέα ποσοστά και καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αυξήσεις μαζί με τα αναδρομικά από το 2019.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 40 χρόνια ασφάλισης είχε ποσοστό αναπλήρωσης 42,8%. Με τον νέο επανυπολογισμό αυτό αυξάνεται στο 50%, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της σύνταξης και υψηλά αναδρομικά ποσά.

Παράλληλη ασφάλιση και διορθώσεις

Τα λάθη εντοπίζονται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν τον χρόνο ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί σωστά στις αρχικές αποφάσεις. Μετά τον επανέλεγχο, ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε διορθώσεις και ξεκίνησε την καταβολή των αναδρομικών διαφορών. Ήδη έχουν πληρωθεί περίπου 8.000 συνταξιούχοι, κυρίως από Ταμεία μισθωτών, τραπεζών και άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Μια ακόμη κατηγορία αφορά συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία έως το 2016. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά την απονομή της σύνταξης καταβλήθηκε μόνο το βασικό ποσό, χωρίς την προσαύξηση που προκύπτει από τις εισφορές στο δεύτερο Ταμείο. Η προσαύξηση αυτή μπορεί να φτάσει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα. Ήδη έχουν πληρωθεί 1.090 συνταξιούχοι, ενώ ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται.

Απόστρατοι και ειδικές κατηγορίες

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και απόστρατοι καθώς και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου 4093/2012. Η επιστροφή προκύπτει μετά τη μείωση της κράτησης που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις από τον Απρίλιο του 2023. Ήδη έχουν πληρωθεί 2.972 δικαιούχοι με ποσά έως 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.

Παράλληλα, προβλέπονται αναδρομικές αυξήσεις για περίπου 5.500 αποστράτους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω βίαιου συμβάντος ή τρομοκρατικής ενέργειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ, αλλά στη δικαιοδοσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αυξάνονται κάθε φορά που αυξάνονται και οι αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με βάση τις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ τον μήνα, με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025.

Τα αναδρομικά του 11μήνου

Ιδιαίτερα χρονοβόρα αποδεικνύεται η διαδικασία για την πληρωμή των αναδρομικών του 11μήνου σε 370.000 συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους. Πρόκειται για όσους είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δικαιώνονται στα Πρωτοδικεία, καθώς ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Σύμφωνα με δικηγόρους που χειρίζονται τις υποθέσεις, μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί μόλις 20.000 δικαιούχοι, εξαιτίας μεγάλων καθυστερήσεων στην εκδίκαση.

Τα αναδρομικά του 11μήνου, που αφορούν την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016, καταβάλλονται με τόκο 6%. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά όσοι συνταξιούχοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, παρά τις τότε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών – όπως του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα – ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν. Με διάταξη νόμου επί υπουργίας Γιάννη Βρούτση καθορίστηκε ότι μετά το 2020 χάνεται το δικαίωμα προσφυγής, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του ΑΕΔ, εκτός διεκδικήσεων μένουν όσοι δεν κατέθεσαν αγωγές.