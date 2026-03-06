Ευχάριστα νέα φέρνει η σημερινή ημέρα για 1.015 συνταξιούχους, που θα δουν επιτέλους το χρώμα του χρήματος στους λογαριασμούς τους. Μετά από πολύμηνη αναμονή και διορθώσεις στα ασφαλιστικά τους στοιχεία, ο e-ΕΦΚΑ ανοίγει σήμερα την κάνουλα των πληρωμών, μοιράζοντας πάνω από 2,1 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικά.

Πρόκειται για μια «ένεση» ρευστότητας που αφορά κυρίως συνταξιούχους του τέως ΙΚΑ και της Εθνικής Τράπεζας. Είτε πρόκειται για διορθώσεις στον επανυπολογισμό της σύνταξης είτε για κληρονομικά ποσά, τα χρήματα πιστώνονται σήμερα Παρασκευή, κλείνοντας εκκρεμότητες που ταλαιπωρούσαν τους δικαιούχους.

Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς και πώς ακριβώς μοιράζονται τα ποσά που πιστώνονται σήμερα.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 €, εκ των οποίων:

2.040.331,56 € αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους

145.354,87 € αφορούν σε κληρονομικά ποσά