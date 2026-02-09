Μετά από πολυετείς δικαστικές διαμάχες, χιλιάδες συνταξιούχοι βλέπουν επιτέλους τα αναδρομικά του 11μήνου να μπαίνουν σε τροχιά πληρωμής. Ωστόσο, τα ποσά που φτάνουν τελικά στους λογαριασμούς τους απέχουν σημαντικά από όσα ανέμεναν, καθώς κρατήσεις, φόροι και καθυστερήσεις «ροκανίζουν» έως και το μισό των δικαιούμενων χρημάτων. Για περίπου 370.000 συνταξιούχους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, η δικαίωση συνοδεύεται από έναν δύσκολο και συχνά απογοητευτικό δρόμο μέχρι την τελική είσπραξη.

Τα αναδρομικά του 11μήνου, που αφορούν το διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, υπόκεινται σε έως έξι κρατήσεις, γεγονός που μπορεί να μειώσει το τελικό καταβαλλόμενο ποσό ακόμη και κατά 50%. Όσοι συνταξιούχοι δεν είχαν κινηθεί νομικά έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη διαδικασία διεκδίκησης.

Οι 6 κρατήσεις που μειώνουν τα ποσά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κρατήσεις που επιβάλλονται στα αναδρομικά είναι οι εξής:

– 6% εισφορά ασθένειας (χωρίς τους τόκους).

– 20% αυτοτελής φορολόγηση στα αναδρομικά, μετά την εισφορά ασθένειας.

– 15% φόρος στους τόκους.

– 3% χαρτόσημο επί των τόκων.

– 0,6% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί των τόκων.

– Εκ νέου φορολόγηση με τροποποιητική δήλωση, με τους ισχύοντες συντελεστές (20% και άνω).

Τόκοι και καθυστερήσεις

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν τόκους έως και επτά ετών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ή ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Περίπου 5% των δικαιούχων έχει ήδη πληρωθεί, με ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%.

Ωστόσο, έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις έως και δύο έτη στην καταβολή των αναδρομικών, γεγονός που προκαλεί διαμαρτυρίες στους συνταξιούχους.

Παρατηρήσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι, αν και οι περικοπές κρίθηκαν αντισυνταγματικές, η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Πολλοί συνταξιούχοι έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους καλούνται να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τα ποσά που τελικά καταβάλλονται χαρακτηρίζονται από την ένωση ως ιδιαίτερα μειωμένα, σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες των δικαιούχων.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποιεί νέα πλατφόρμα για την ηλεκτρονική κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων. Στόχος είναι λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερες πληρωμές προς τους δικαιούχους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 η ανάρτηση των αποφάσεων στην πλατφόρμα θα είναι υποχρεωτική, ενώ αιτήσεις εκτός αυτής δεν θα εξετάζονται. Κάθε αίτηση θα λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής και μόνο όσες φέρουν την ένδειξη «Προς δημοσίευση» θα προχωρούν.

Σε περιπτώσεις ψευδών στοιχείων, ο ΕΦΚΑ διατηρεί δικαίωμα νομικών ενεργειών, ενώ οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης μέσω email.