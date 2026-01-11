Περίπου 950.000 συνταξιούχοι αναμένεται να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους το 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των απαιτήσεων και το είδος των αναδρομικών που δικαιούνται.

Η πρώτη κατηγορία

Περίπου 460.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου δικαιούνται επιστροφή της αντισυνταγματικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τη διετία 2017-2018. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι η παρακράτηση ήταν παράνομη, δίνοντας δικαίωμα επιστροφής ακόμη και σε όσους δεν είχαν προσφύγει δικαστικά.

Τα ποσά κυμαίνονται από 1.300 έως 8.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016 εξαιρούνται, καθώς οι κρατήσεις ενσωματώθηκαν στον επανυπολογισμό που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και θεωρούνται πλέον νόμιμες.

Η δεύτερη κατηγορία

Αφορά 370.000 συνταξιούχους που διεκδικούν αναδρομικά για το λεγόμενο «11μηνο», δηλαδή από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016. Πρόκειται για όσους έχουν δικαιωθεί στα Πρωτοδικεία και δεν ασκήθηκε έφεση από τον ΕΦΚΑ.

Τα ποσά φτάνουν έως 4.000 ευρώ, ενώ με τους τόκους μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ επιπλέον. Τα αναδρομικά αφορούν περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα δώρα.

Η τρίτη κατηγορία

Περιλαμβάνει 39.129 συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Για αυτούς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο επανυπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020).

Ως αποτέλεσμα, δεν έχουν λάβει ούτε τις αυξημένες συντάξεις ούτε τα αντίστοιχα αναδρομικά. Οι περισσότερες εκκρεμότητες εντοπίζονται σε συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ (11.540 περιπτώσεις), του Δημοσίου (9.162) και του πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ (13.005). Ακολουθούν ταμεία επιστημονικών φορέων, όπως το ΤΣΑ (1.476) και το ΤΣΜΕΔΕ (858), ενώ μικρότερα ταμεία, όπως ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ, συμπληρώνουν το υπόλοιπο.

Εκκρεμότητες σε ειδικά ταμεία

Χιλιάδες συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 από ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων δεν έχουν δει να υπολογίζεται η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6% στις επικουρικές τους. Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει πως δεν υπάρχει νομοθετικό ή δικαστικό πλαίσιο που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό.

Οι ενστάσεις εξετάζονται μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης.

Αναδρομικά ανά ταμείο

Τα ποσά που αναλογούν σε κάθε ταμείο διαμορφώνονται ως εξής: