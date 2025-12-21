Ο καθηγητής εργατικού δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα χρήματα που πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση το 2026 από τους συνταξιούχους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους.

Όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, η κυβέρνηση το 2026 αναμένεται να πάρει από τους συνταξιούχους 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους.

Συγκεκριμένα:

-2,2 δισ. € για εισφορά 6% υπέρ υγείας

-888 εκατ. € για εισφορά υπέρ ΕΑΣ

-500 εκατ. € από την προσωπική διαφορά

«Έκρηξη» της συνταξιοδοτικής φτώχειας

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, οι συνταξιούχοι είναι από την οικονομική κρίση και μετά οι πιο αδικημένοι.

Ο μέσος όρος σύνταξης στις γυναίκες είναι χαμηλότερη κατά 248,98€ έναντι των ανδρών ενώ ο μέσος όρος αναπηρικής σύνταξης στις γυναίκες υπολείπεται κατά 126€ έναντι των ανδρών.