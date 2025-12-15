Με παλμό και αγωνιστικά συνθήματα, πλήθος συνταξιούχων της Αττικής συγκεντρώθηκε στην πλατεία Κοτζιά (Εθνικής Αντίστασης) και αυτή την ώρα πραγματοποιεί δυναμική πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας.

Η κινητοποίηση, που οργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, αποτελεί κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό. Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για εμπαιγμό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτούν τη συνέχιση της φτωχοποίησης μετά από 15 χρόνια περικοπών και «ληστείας» στις συντάξεις τους. «Πληρώσαμε στο ακέραιο τις εισφορές μας και δεν συμβιβαζόμαστε με τη διοχέτευση κονδυλίων στην πολεμική οικονομία αντί για τις ανάγκες μας», διαμηνύουν προς την κυβέρνηση.

Οι βασικές διεκδικήσεις

Οι συνταξιούχοι απαιτούν άμεσες λύσεις και «όχι επιδόματα-ψίχουλα». Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους, μεταξύ άλλων, βρίσκονται:

Αυξήσεις: Ουσιαστικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις στο ύψος του πληθωρισμού, με κατώτερη σύνταξη στο 80% του μισθού.

13η & 14η Σύνταξη: Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση επαναφορά τους.

Αναδρομικά & Κρατήσεις: Καταβολή αναδρομικών του 11μήνου 2015-2016 χωρίς δικαστήρια, ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» και κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ).

Υγεία & Πρόνοια: Δωρεάν δημόσια Υγεία, προσλήψεις γιατρών και κατάργηση πληρωμών στις δημόσιες δομές.

Ειδικές Μέριμνες: Δίκαιη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας και έκδοση συντάξεων σε οφειλέτες με παρακράτηση δόσεων.