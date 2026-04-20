Οποιος διάβασε το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα («Εφ.Συν.»), στο οποίο «ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», κατάλαβε πως μπορεί μεν το χρονοδιάγραμμα ως τώρα να έλεγε Σεπτέμβριο, όμως πλέον και ο πρώην πρωθυπουργός έχει πειστεί ότι πρέπει να επιταχύνει το βήμα του. Αυτό σημαίνει πως και η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος θα έρθει πιο γρήγορα – πιο πιθανό σημείο εκκίνησης του «κινήματος Τσίπρα» σε αυτή τη φάση φαίνεται αρχές του Ιουνίου.Το μανιφέστο με την υπογραφή του Γιώργου Σιακαντάρη για τη σύγκλιση και τη συμπαράταξη των τριών βασικών προοδευτικών ρευμάτων δεν αποτελεί κομματική διακήρυξη.

Συσπειρώσεις

Ο βασικός λόγος της επίσπευσης δεν είναι η πιθανότητα πρόωρων καλπών που ο Σεπτέμβριος δεν «πιάνει» χρονικά, αλλά το γεγονός πως όσο καιρό κόμμα δεν υπάρχει, ο Τσίπρας είναι εκτός κάδρου, δημιουργώντας αντιπολιτευτικές συσπειρώσεις προς την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, που επιχερεί να του αφήσει όσο λιγότερο χώρο κινήσεων γίνεται. Και αυτό δυσκολεύει τον στόχο – και εξηγεί γιατί, ενώ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού «χτυπάει» την κυβέρνηση, το βασικό της επιχείρημα δεν αφορά το Μέγαρο Μαξίμου ή τον ίδιο τον Μητσοτάκη, αλλά το γεγονός πως στην τσιπρική θεώρηση δεν υπάρχει αντιπολίτευση ικανή να τη σταματήσει. Εξηγεί επίσης γιατί έχει πιάσει το νήμα σταθερής επικοινωνίας με παλιούς του συντρόφους.

Διαψεύσεις

Σε γνωστή «λέσχη» στα βόρεια προάστια, και με αφορμή το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» του Σαββάτου για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ρωτήθηκε αν έχει «κλειδώσει» την παρουσία του στο πασοκικό ψηφοδέλτιο – και είπε πως το έχει διαψεύσει δημόσια. Το μόνο που μπορεί να διαψεύσει, ωστόσο, είναι το «κλείδωμα». Γιατί και επαφή (σε ψηλό επίπεδο) υπάρχει, και δεν είναι του ποδαριού, καθώς έχουν τεθεί υπόψη του συγκεκριμένες περιφέρειες, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, στα οποία το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί αυτή τη φορά να «βγάλει» έδρα. Ομως υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο, αυτό που βλέπει προς την πλευρά της Αμαλίας, το οποίο ο ανεξάρτητος βουλευτής δεν έχει κλείσει ακόμα.

Ψυχραιμία

Οι χαμηλοί τόνοι που συνέστησε το ΠΑΣΟΚ στους συνδικαλιστές του, ώστε να αποφευχθεί το εκρηκτικό κλίμα που προέκυψε, με δημόσιες ανακοινώσεις, στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, είχε ως αποτέλεσμα να μην κατέβει στις εκλογές της ΓΣΕΕ ξεχωριστή «πράσινη» παράταξη πέρα από την ΠΑΣΚΕ. Και αυτό εν πολλοίς επηρέασε και το αποτέλεσμα, με την αύξηση της επιρροής της ΠΑΣΚΕ κατά μία έδρα σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο. Ο λόγος είναι μάλλον προφανής – το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές και το Συνδικαλιστικό του δεν μπορεί να τρώει τα μουστάκια του δημόσια, σε τέτοιο επίπεδο. Το ποιος κέρδισε στο τέλος φαίνεται στο αποτέλεσμα.

Απορία

Ποιος θα χαμογελάει περισσότερο με τις δημοσκοπήσεις που έρχονται;