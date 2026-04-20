Η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και την Ερυθρά Θάλασσα θα παραμείνει εκεί που είναι, για όσο θα συνεχίζεται η αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν θα παραμένει υπαρκτός, καθώς οι νέες εκτοξεύσεις drones και πυραύλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πιθανές και οι επιθέσεις στα πλοία που διέρχονται από τον Κόλπο του Αντεν θα παραμένουν ως ενδεχόμενο μέσω των συμμάχων της Τεχεράνης, των Χούθι. Το μήνυμα αυτό στέλνουν από το ελληνικό Πεντάγωνο, με αφορμή και τις τουρκικές αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα λήξης για την ελληνική αμυντική «ασπίδα» στο νησί, εφόσον η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζεται.

Επειτα από ένα μήνα και πλέον και με αφορμή και την περίοδο του Πάσχα, οι ελληνικές μονάδες που βρίσκονταν στη μεγαλόνησο αντικαταστάθηκαν προκειμένου να μπορέσουν τα πληρώματα να ξεκουραστούν και έτσι σε αυτό το πλαίσιο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» αντικαταστάθηκαν στην Κύπρο μόνο από τη φρεγάτα «Ελλη», στην οποία τοποθετήθηκε το σύστημα anti-drone «Κένταυρος», ενώ την αντιβαλλιστική προστασία κατά βαλλιστικών πυραύλων ανέλαβε το βρετανικό αντιτορπιλικό και η γαλλική φρεγάτα που βρίσκονται στο νησί.

Παράλληλα η δύναμη των τεσσάρων μαχητικών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αντικαταστάθηκε από άλλο «φρέσκο» σμήνος, προκειμένου να συνεχιστεί και η εναέρια προστασία του νησιού. Η φρεγάτα «Ψαρά» αφού ξεκουραστεί το πλήρωμα θα πλεύσει στις αρχές Μαΐου στον Κόλπο του Αντεν προκειμένου να αναλάβει αποστολές στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες» της ΕΕ. Πάντως είναι γεγονός πως η Αγκυρα έχει ενοχληθεί από τις κινήσεις αυτές της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα και ειδικά την Κύπρο, με μια σειρά από ρητορικές επιθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε δημόσια (στις 16 Απριλίου 2026) ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο πρέπει να είναι προσωρινή. Τόνισε δε ότι μια μόνιμη εγκατάσταση θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και να ανατρέψει την περιφερειακή ισορροπία.

Παράλληλα το τουρκικό υπουργείο Αμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα ότι εκμεταλλεύεται τις περιφερειακές κρίσεις, δηλαδή τον πόλεμο Ιράν – Ισραήλ για να στρατιωτικοποιήσει περαιτέρω το νησί, παραβιάζοντας το καθεστώς των διεθνών συνθηκών. Τουρκικές πηγές και αξιωματούχοι του ψευδοκράτους υποστήριξαν ότι η συγκέντρωση προηγμένων συστημάτων, όπως οι πύραυλοι Aster 30 της φρεγάτας «Κίμων», μετατρέπει ολόκληρη την Κύπρο σε στρατιωτικό στόχο εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Αντιδράσεις υπό πίεση»

Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα, εξάλλου, σχολιάζοντας τις τουρκικές κινήσεις, έκαναν λόγο για «αντανακλαστικές αντιδράσεις υπό πίεση», προσθέτοντας πως «υπάρχει πάντως μια ρητορική αναβάθμιση από απέναντι». Είναι γεγονός πως η Αγκυρα όχι μόνο παρακολουθεί τις στρατιωτικές κινήσεις της Αθήνας στην περιοχή αλλά προσπαθεί και να τις αντικρούσει πέρα από το να τις κατακρίνει. Είναι χαρακτηριστικό πως έστειλε, όταν έγινε γνωστή η στάθμευση τεσσάρων ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο, έξι δικά της F-16 ενώ χθες έγινε γνωστό σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα πως η Αγκυρα μετέφερε στα Κατεχόμενα και μια πυροβολαρχία αντιαεροπορικών-αντιβαλλιστικών πυραύλων «Hisar» και ένα αυτοκινούμενο ραντάρ ALP-100. Η Τουρκία, παράλληλα με τις ρητορικές επιθέσεις, προχωρεί και σε στρατιωτικές κινήσεις υπερκέρασης της ελληνικής αμυντικής διάταξης στο Αιγαίο, όπως η χθεσινή αποστολή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους Akinci μέχρι τον Κόλπο της Σύρτης στη Λιβύη.