Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η διμερής άσκηση Έρευνας–Διάσωσης Κύπρου–Ελλάδας «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26», εντός της Περιοχής Ευθύνης Ε-Δ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συμμετείχαν η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερο της 460 Μοίρας Ε-Δ της Εθνικής Φρουράς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Η άσκηση συντονίστηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΕΦ, στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας Ε-Δ Κύπρου–Ελλάδας για ενίσχυση των υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης στην ανατολική Μεσόγειο.