Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε την Παρασκευή ένα νέο βίντεο στον λογαριασμό του στο X, στο οποίο απεικονίζεται ο απόπλους της Φρεγάτας «Κίμων» από το λιμάνι της Λεμεσού για να πραγματοποιήσει την περιπολία της γύρω από το νησί.

Ο «Κίμωνας» από την Τετάρτη 4 Μαρτίου που έφτασε στην Λεμεσό, και εντάχθηκε στο σύστημα άμυνας του νησιού, πραγματοποιεί καθημερινά περιπολίες στα νότια της Κύπρου.