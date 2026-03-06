Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε την Παρασκευή ένα νέο βίντεο στον λογαριασμό του στο X, στο οποίο απεικονίζεται ο απόπλους της Φρεγάτας «Κίμων» από το λιμάνι της Λεμεσού για να πραγματοποιήσει την περιπολία της γύρω από το νησί.
Ο «Κίμωνας» από την Τετάρτη 4 Μαρτίου που έφτασε στην Λεμεσό, και εντάχθηκε στο σύστημα άμυνας του νησιού, πραγματοποιεί καθημερινά περιπολίες στα νότια της Κύπρου.
Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ
F 601
🇬🇷⚓🌊
📍 Απόπλους από Λιμένα Λεμεσού
