Η απόφαση της Ελλάδας να αποστείλει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων» μετά τις επιθέσεις σε βρετανικές βάσεις στο νησί δεν είναι απλώς στρατιωτική κίνηση. Είναι και μια πράξη με έντονο σημειολογικό αποτύπωμα.

Το πλοίο φέρει το όνομα του Κίμωνα του Αθηναίου στρατηγού που το 450 π.Χ. έπλευσε προς την Κύπρο με τουλάχιστον 200 συμμαχικές τριήρεις, επιδιώκοντας να εκδιώξει τους Πέρσες και να ενισχύσει την αθηναϊκή επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ιστορική σκιά της εκστρατείας

Στην Κύπρο, ο Κίμων πολιόρκησε το Μάριον και το Κίτιον. Το πρώτο φέρεται να κυριεύθηκε, όμως η πολιορκία του Κιτίου παρατάθηκε. Οι αμυνόμενοι διέθεταν ισχυρή άμυνα με τοξότες, ενώ οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν φθορά και έλλειψη εφοδίων.

Στο Κίτιον, ο Κίμων άφησε την τελευταία του πνοή – από τραύμα, ασθένεια ή, κατά άλλες εκδοχές, από πείνα. Πριν πεθάνει, διέταξε να λυθεί η πολιορκία και να επιστρέψει ο στόλος στην Αθήνα, χωρίς να αποκαλυφθεί ο θάνατός του. Για 30 ημέρες οι στρατιώτες πίστευαν ότι ο στρατηγός τους εξακολουθούσε να διοικεί.

Κατά την επιστροφή, οι Αθηναίοι συγκρούστηκαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου και νίκησαν σε ναυμαχία και πεζομαχία. Από αυτή τη νίκη έμεινε η φράση «και νεκρός ενίκα» — μια μεταθανάτια δικαίωση του στρατηγού.

Το παρόν και το παρελθόν

Το Πολεμικό Ναυτικό, επιλέγοντας το όνομα «Κίμων» για τη νέα φρεγάτα, είχε ήδη επενδύσει σε ένα ιστορικό συμβολισμό: την παρουσία, την επιμονή και τη ναυτική ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης, επαναφέρει —έστω σε επίπεδο συμβολισμού— την εικόνα του Αθηναίου στρατηγού που έπλευσε προς το ίδιο νησί με στόχο την ανατροπή των συσχετισμών.

Δεν πρόκειται για ιστορική αναλογία, αλλά για σημειολογική σύμπτωση με βαρύ φορτίο: ένα πλοίο που φέρει το όνομα ενός στρατηγού ο οποίος πέθανε στην Κύπρο, επιστρέφει —2.500 χρόνια μετά— στα ίδια νερά, αυτή τη φορά ως σύγχρονο εργαλείο αποτροπής.

Και αν η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, συχνά —τουλάχιστον— συμβολίζει.