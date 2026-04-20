«Η όλη αυτή ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει και κόστος για εμάς. Και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομάδας και σε επίπεδο κόμματος. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο». Επειτα απ’ αυτή την εισαγωγή, η Μπακογιάννη απάντησε μονολεκτικά «ναι» στην ερώτηση αν πρέπει να παραιτηθεί ο Λαζαρίδης. Και ελάχιστες ώρες αργότερα, εκείνος έθεσε εαυτόν εκτός κυβέρνησης. Βέβαια, το πραγματικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: χρειαζόταν να επισημάνει τα προφανή η Ντόρα;

Τσουβάλιασμα

Δεν είδε αξιολόγηση για τους βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες ο Στέλιος Πέτσας. Είδε, όπως ανέφερε, ένα τσουβάλιασμα. Γι’ αυτό προανήγγειλε ότι δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας. Είναι κοινό μυστικό πως δεν είναι ο μοναδικός στη γαλάζια ΚΟ που σκέφτεται έτσι. Τα προβλήματα για την κυβέρνηση έρχονται με το τσουβάλι αυτήν την περίοδο, λοιπόν. Λογικό, μια και προσπαθεί να διαχειριστεί τα περισσότερα με τις μεθόδους των εξωκοινοβουλευτικών της που δεν πείθουν πια τους κοινοβουλευτικούς της ΝΔ.

Λέξη

Το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα («Εφ.Συν.») κλείνει με την πρόταση «ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας». Αυτή η κατακλείδα διαβάστηκε σαν υπόσχεση πως πλησιάζει η ανακοίνωση του νέου του κόμματος. Υπάρχει κι άλλη ανάγνωση, όμως. Η χρήση της λέξης «ζυγώνει» μαρτυρά γιατί το rebranding του πρώην πρωθυπουργού δεν απέδωσε κεντρώους καρπούς. Αφού συνεχίζει να μιλάει με το λεξιλόγιο της ΚΝΕ της δεκαετίας του 1990, εξακολουθεί και να σκέφτεται σαν μεσήλικος κνίτης.

Βίντεο

«Πρόεδρε, are you in pain;», ρωτάει η φωνή. «No, Ι am in Spain», απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αρχή του βίντεο με το οποίο διαφημίζει την παρουσία του στη Βαρκελώνη, στο εναρκτήριο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διοργάνωσαν ο Πέδρο Σάντσεθ και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Οπως έχει αποδείξει και το «the rain in Spain stays mainly in the plain» από το «Ωραία μου κυρία», πάντως, απαιτείται πολλή προσπάθεια για να χαθεί η προφορά Κόκνεϊ – ή εκείνη της Κρήτης.