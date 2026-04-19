Η αναχώρηση του USS Nimitz από τη ναυτική βάση του Kitsap στις αρχές Μαρτίου δεν σηματοδότησε απλώς το τέλος της επιχειρησιακής ζωής ενός πλοίου, αλλά το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου για το αμερικανικό Ναυτικό.

Ύστερα από 51 χρόνια υπηρεσίας, το παλαιότερο εν ενεργεία αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι, περνώντας γύρω από τη Νότια Αμερική προτού οδηγηθεί στο Norfolk, όπου θα τεθεί οριστικά εκτός υπηρεσίας.

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το Nimitz υπήρξε σύμβολο της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος. Από τον Ψυχρό Πόλεμο έως τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, λειτούργησε ως πλωτή αεροπορική βάση, ικανή να μεταφέρει πάνω από 60 μαχητικά αεροσκάφη και να επιχειρεί για μήνες χωρίς ανεφοδιασμό, χάρη στους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες του. Η παρουσία του συχνά αρκούσε για να σταλεί ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα: όπου εμφανιζόταν το Nimitz, εμφανιζόταν και η αμερικανική ισχύς.

Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη νέα εποχή

Το πλοίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 1975, φέροντας το όνομα του ναυάρχου Chester W. Nimitz, ενός εκ των αρχιτεκτόνων της νίκης των ΗΠΑ στον Ειρηνικό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν το πρώτο της περίφημης κλάσης Nimitz, μιας σειράς δέκα πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αμερικανικού στόλου επί δεκαετίες.

Αν και τα πλοία αυτά σχεδιάστηκαν για διάρκεια ζωής 50 ετών, η αποχώρηση του Nimitz συμπίπτει με περίοδο αυξανόμενης διεθνούς έντασης, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην τελευταία του αποστολή.

Το τελευταίο ταξίδι γύρω από τη Νότια Αμερική

Το ταξίδι που ξεκίνησε τον Μάρτιο δεν αποτελεί μια τυπική μεταφορά προς την απόσυρση. Το πλοίο πραγματοποιεί περίπλου γύρω από το Ακρωτήριο Χορν, καθώς το μέγεθός του δεν επιτρέπει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Παναμά. Κατά τη διάρκεια της πορείας του συμμετέχει σε πολυεθνικές ασκήσεις στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της άσκησης Southern Seas 2026, προσφέροντας ένα τελευταίο επιχειρησιακό «αντίο» πριν οδηγηθεί στο Norfolk.

Η διαδρομή αυτή έχει και έντονο συμβολισμό. Το αμερικανικό Ναυτικό επιθυμεί το ιστορικό αεροπλανοφόρο να ολοκληρώσει την πορεία του με ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας σε ασκήσεις και διατηρώντας την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Ακόμη και στην τελευταία του αποστολή, το Nimitz λειτουργεί ως ναυαρχίδα μιας πλήρους ομάδας μάχης, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά, πλοία υποστήριξης και αεροσκάφη.

Η κρίση διαθεσιμότητας και το μέλλον των αεροπλανοφόρων

Η αποστράτευση του πλοίου έρχεται σε μια στιγμή που το αμερικανικό Ναυτικό αντιμετωπίζει κρίση διαθεσιμότητας αεροπλανοφόρων. Αν και είχε προγραμματιστεί να αποσυρθεί το 2025, οι καθυστερήσεις στα νέα πλοία της κλάσης Gerald R. Ford οδήγησαν το Πεντάγωνο να παρατείνει τη ζωή του για έναν ακόμη χρόνο.

Το βασικό πρόβλημα αφορά το νέο αεροπλανοφόρο USS John F. Kennedy, του οποίου η επιχειρησιακή ετοιμότητα μετατέθηκε για το 2027. Έτσι, η απόσυρση του Nimitz δημιουργεί προσωρινό κενό στον στόλο, μειώνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων αεροπλανοφόρων κάτω από τον θεσμοθετημένο αριθμό των 11. Η Ουάσιγκτον εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο παράτασης της υπηρεσίας του έως το 2027, εφόσον χρειαστεί.

Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ένα βαθύτερο πρόβλημα: οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται πλέον να διατηρήσουν την απόλυτη ναυτική υπεροχή που κατείχαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Τα νέα πλοία είναι τεχνολογικά πιο σύνθετα, ακριβότερα και απαιτούν περισσότερα χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η κλάση Ford αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες, από τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα εκτόξευσης έως τα ασανσέρ οπλισμού και τα νέα ενεργειακά συστήματα.

Νέες προκλήσεις και γεωπολιτική πραγματικότητα

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Η άνοδος της Κίνας, η αυξανόμενη επιθετικότητα της Russia και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή απαιτούν ενισχυμένη ναυτική παρουσία. Το 2025, το Nimitz είχε πραγματοποιήσει μία από τις τελευταίες μεγάλες αποστολές του, αναπτύσσοντας δυνάμεις τόσο στον Ινδο-Ειρηνικό όσο και στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο έντονης έντασης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Το πλοίο πέρασε τέσσερις φορές από τα Στενά του Ορμούζ, συμμετείχε σε επιχειρήσεις αποτροπής και χρησιμοποιήθηκε για επιθέσεις κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο μέχρι το τέλος.

Το τέλος μιας εποχής

Η αποχώρηση του Nimitz συμβολίζει τη μετάβαση από μια εποχή όπου τα αεροπλανοφόρα θεωρούνταν σχεδόν απρόσβλητα, σε μια νέα περίοδο αυξημένων απειλών. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι της Κίνας, τα drones, τα προηγμένα υποβρύχια και τα συστήματα αντιπρόσβασης καθιστούν το επιχειρησιακό περιβάλλον πιο επικίνδυνο από ποτέ.

Πολλοί αναλυτές αμφισβητούν πλέον αν τα τεράστια αεροπλανοφόρα, που κοστίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, μπορούν να επιβιώσουν σε ενδεχόμενη σύγκρουση στον Ειρηνικό. Ωστόσο, το αμερικανικό Ναυτικό εξακολουθεί να τα θεωρεί αναντικατάστατα, καθώς κανένα άλλο οπλικό σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει τόσο γρήγορη και αυτόνομη προβολή ισχύος παγκοσμίως.

Το τέλος του USS Nimitz δεν είναι απλώς η απόσυρση ενός πλοίου· είναι το τέλος μιας ολόκληρης εποχής αμερικανικής ναυτικής κυριαρχίας. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η νέα γενιά αεροπλανοφόρων θα μπορέσει να διατηρήσει αυτή την υπεροχή σε έναν κόσμο ολοένα πιο ασταθή, ανταγωνιστικό και επικίνδυνο.