Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023.

Η πληρωμή αφορά συνολικά 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Παράλληλα, σε 3.072 συνταξιούχους δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά, καθώς η διαδικασία εκκαθάρισης απέδωσε μηδενικό αποτέλεσμα.