Ένα διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων με πολυεπίπεδη δράση εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου εντόπισαν τον τρόπο λειτουργίας του οργανωμένου δικτύου. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εμπορικών ετικετών, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέρχονταν από την Τουρκία και έφταναν στη χώρα με διάφορα μεταφορικά μέσα. Αρχικά αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια αποστέλλονταν από μέλη του κυκλώματος σε χώρες του εξωτερικού.

Η διεθνής δραστηριότητα του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ποσότητες που κατασχέθηκαν αποτελούσαν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής δράσης της οργάνωσης. Με την ίδια μεθοδολογία είχαν ήδη σταλεί δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες των δεμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, τα λεγόμενα «tobacco mules», που λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi της οργάνωσης

Η μεθοδολογία δράσης περιλάμβανε:

Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός.

Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.

Σύσταση «εταιρειών βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίας.