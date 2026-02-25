BBC ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το πώς δεν κατάφερε να αφαιρέσει μια ρατσιστική προσβολή από τη μετάδοση της βραδιάς απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Βρετανίας, προκαλώντας αντιδράσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ, κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων BAFTA, όταν ένας καλεσμένος με σύνδρομο Τουρέτ άρχισε να φωνάζει την ώρα που οι ηθοποιοί της ταινίας “Sinners”, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, βρίσκονταν στη σκηνή.

Η μετάδοση του BBC προβλήθηκε με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, ωστόσο οι προσβλητικές εκφράσεις παρέμειναν στο πρόγραμμα και στην πλατφόρμα streaming έως το πρωί της Δευτέρας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ύβρεις προήλθαν από τον Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος παραβρέθηκε στη βραδιά απονομής στο Λονδίνο. Η ζωή του αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία “I Swear”, που αναφέρεται στην εμπειρία του με το σύνδρομο Τουρέτ.

Ο Ντέιβιντσον εξήγησε ότι το σύνδρομο επηρεάζει το σώμα και τη φωνή του, προκαλώντας ακούσιες κινήσεις και φωνητικά τικ. Όπως δήλωσε, νιώθει ντροπή όταν κάποιοι θεωρούν πως οι αντιδράσεις του είναι εσκεμμένες.

Η αντίδραση του BBC και των BAFTA

Το BBC χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό σφάλμα» και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε εσωτερική έρευνα. «Το BBC επανεξετάζει τι συνέβη στα BAFTA το βράδυ της Κυριακής. Ήταν ένα σοβαρό σφάλμα και ο γενικός διευθυντής ζήτησε από την Εκτελεστική Μονάδα Καταγγελιών να ολοκληρώσει γρήγορα μια έρευνα ώστε να παράσχει πλήρεις απαντήσεις στις καταγγελίες», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού.

Από την πλευρά τους, οι ιθύνοντες των BAFTA ζήτησαν συγγνώμη από τους δύο ηθοποιούς και υπογράμμισαν ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό, εκφράζοντας τη λύπη τους για όσα συνέβησαν στη διάρκεια της τελετής.