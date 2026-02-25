Μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στρέφει άμεσα την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ (25/2, 20:00), οι παίκτες του Γιώργος Μπαρτζώκας πάτησαν το παρκέ της Zalgirio Arena για την καθιερωμένη πρωινή προπόνηση, δουλεύοντας σε χαλαρούς ρυθμούς και ολοκληρώνοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες της προετοιμασίας τους.

Το κλίμα ήταν ευχάριστο, με χαμόγελα και συζητήσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι θερμές συναντήσεις με γνώριμα πρόσωπα. Ξεχώρισε το τετ-α-τετ του Λο με τον Τάισον Γουόρντ, καθώς είχαν συνυπάρξει πέρυσι στην Παρί.

Ωστόσο, τα περισσότερα βλέμματα συγκέντρωσε η επανένωση των «ερυθρόλευκων» με τον Μόουζες Ράιτ, που πλέον αγωνίζεται στη Ζάλγκιρις. Ο Αμερικανός διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην συμπαίκτες του και τα πηγαδάκια στο παρκέ ήταν αναμενόμενα, σε ένα ιδιαίτερα ζεστό σκηνικό στη Λιθουανία.