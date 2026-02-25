Η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε να αντέξει την πίεση της Μπαρτσελόνα και να «κλειδώσει» τη νίκη με σκορ 85-80, χάρη σε έναν εξαιρετικό Κάρσεν Έντουαρντς. Η αναμέτρηση στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague ήταν γεμάτη ένταση, με τους Ιταλούς να ξεφεύγουν και να διατηρούν το προβάδισμα παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να επιστρέψει στα τελευταία λεπτά.

Η Βίρτους ανέβασε το ρεκόρ της σε 13-16, ενώ οι «Μπλαουγκράνα» υποχώρησαν στο 17-12. Ο Έντουαρντς ήταν ο πρωταγωνιστής με 22 πόντους, ενώ ο Άλεν Σμάιλαγκιτς πρόσθεσε 19 πόντους, με τον Λούκα Βιλντόσα να διακρίνεται για την αμυντική του παρουσία, σημειώνοντας 10 πόντους, 7 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν για άλλη μια φορά ηγετικός με 27 πόντους, ενώ ο Νίκολα Λαπροβίτολα πρόσθεσε 14 πόντους και 12 ασίστ. Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, καθώς οι Ιταλοί άντεξαν στην πίεση και «κλείδωσαν» τη νίκη στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.