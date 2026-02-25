«Το παιδί μας δίνει τη δικιά του μάχη. Είναι δύσκολο. Να προσευχηθούμε να γίνουν όλα καλά».

Είναι η μητέρα του 5 μηνών βρέφους που το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στο νοσοκομείο Ζακύνθου με συμπτώματα μηνιγγίτιδας, παρέμεινε εκεί για ώρες χωρίς να το εξετάσει παιδίατρος, με αποτέλεσμα να διακομιστεί ξημερώματα στο νοσοκομείο του Ρίου.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Βρέφος 5 μηνών νοσηλεύεται σοβαρά με μηνιγγίτιδα – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

«Βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο κύριος Ηλιάδης μας είπε ότι δεν ξέρουμε πώς ζει το παιδί. Και όταν βλέπουμε το παιδί με πυρετό και εξάνθημα, τρέχουμε».

Κάτι, που όπως καταγγέλλει δεν έκανε ποτέ η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που βρισκόταν σε επιφυλακή στο σπίτι της. Όπως λέει, εκτός του ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, αιτήθηκε και έλαβε το ίδιο βράδυ αναρρωτική άδεια δηλώνοντας ξαφνική αδιαθεσία.

Το χρονικό

Πρωί Σαββάτου και το 5 μηνών μωράκι της Ανδριανής ανεβάζει υψηλό πυρετό. Του δίνει αντιπυρετικό και καλεί αμέσως τον ιδιώτη παιδίατρο. Νωρίς το μεσημέρι όμως στο κορμάκι του παιδιού εμφανίζονται εξανθήματα.

«Σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν κι άλλα. Μου λέει θέλω να πας στο νοσοκομείο».

Η Ανδριανή πάει στο νοσοκομείο Ζακύνθου εκεί όπου υπηρετούν δύο παιδίατροι. Η μία είναι εκτός εφημερίας και η δεύτερη βρίσκεται σε επιφυλακή στο σπίτι της για έκτακτα περιστατικά.

«Λέγαμε παιδίατρος, γιατί εξαπλωνόταν, η παιδίατρος είναι εφημερία οn call. Πέρναγαν οι ώρες, το παιδί έβγαζε κι άλλα».

Η κατάσταση επιδεινώνεται. Τα εξανθήματα έχουν καλύψει σχεδόν όλο το κορμάκι του και οι γονείς αγανακτισμένοι απαιτούν να βρεθεί κάποιος παιδίατρος να εξετάσει το παιδί τους.

«Στις 6 και κάτι που αντιληφθήκαμε ότι δεν έρχεται παιδίατρος, πήραμε την Αστυνομία, κάναμε καταγγελία».

Ειδοποιείται εισαγγελέας ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με την παιδίατρο.

Η παιδίατρος ζήτησε και έλαβε εκτάκτως αναρρωτική άδεια, δηλώνοντας ασθένεια. Μέσα στη νύχτα κινούνται οι διαδικασίες για να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου το βρέφος, όπως και έγινε.

«Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της ΜΕΘ Παίδων λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του ορότυπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα», ήταν η ανακοίνωση του Ανδρέα Ηλιάδη, διευθυντή ΜΕΘ Παίδων Ρίου.

Τι λέει η παιδίατρος

Το «Live News» εντόπισε και επικοινώνησε με την παιδίατρο του νοσοκομείου, η οποία εξηγεί τον λόγο που δεν μπορούσε να παραστεί στο νοσοκομείο αλλά και την κλινική εικόνα του παιδιού που, όπως λέει, ήταν καλή.

«Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

Ιδιώτες γιατροί πάντως που λάμβαναν τις εικόνες από τους ταραγμένους γονείς εξηγούν πως επρόκειτο για επείγον περιστατικό. Οι γονείς κάλεσαν επιτόπου την Αστυνομία ενώ έχουν προχωρήσει ήδη σε μήνυση.

«Είχα αναρρωτική»

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε».

Με στοχοποιούν ότι δεν πάω στο νοσοκομείο»

Όπως λέει, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Ήδη για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ.