Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών από τη Ζάκυνθο, το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σοβαρή αλλά σταθερή, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία του.