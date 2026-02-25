Εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) σε βάρος γυναίκας παιδιάτρου στη Ζάκυνθο, για την υπόθεση με το βρέφος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η μητέρα του παιδιού που νοσηλεύεται στο πανεπιστημικαό νοσοκομείο στο Ρίο, υποστήριξε ότι, όταν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, η παιδίατρος που είχε εφημερία δεν βρισκόταν στη θέση της και έδινε οδηγίες μόνο τηλεφωνικά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε το Υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του προς τους γονείς του βρέφους και ζήτησε προσωπικά «συγγνώμη» για τη συμπεριφορά της γιατρού, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη.

Η δήλωση του Υπουργού Υγείας

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός ανέφερε: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».