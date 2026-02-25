Με την ολοκλήρωση της σημερινής ημέρας κλείνει ο κύκλος των πληρωμών για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, καθώς οι τελευταίοι δικαιούχοι των μεγάλων ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου παίρνουν τη «σκυτάλη» της πίστωσης των ποσών στους λογαριασμούς τους.

Το δεύτερο κύμα πληρωμών

Αν και η επίσημη ημερομηνία καταβολής για το δεύτερο γκρουπ των συνταξιούχων είναι η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τα ΑΤΜ ήδη από σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Η διαθεσιμότητα των χρημάτων στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα είναι πλέον πάγια τακτική των τραπεζών. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εμφάνιση του υπολοίπου στους λογαριασμούς ξεκινά σταδιακά από τις 17:00 το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα, αρκεί να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.