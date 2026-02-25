Στην ανάδειξη των 556 τυχερών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η 53η Δημόσια Κλήρωση ολοκληρώθηκε στις 12:30 μ.μ., μοιράζοντας χρηματικά έπαθλα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της φορολοταρίας μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην διεύθυνση aade.gr.

Τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί

1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ,

500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Σημειώνεται ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται πεντακόσιοι 556 τυχεροί λαχνοί.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι