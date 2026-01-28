Στις 28 Ιανουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Δεκεμβρίου 2025.

Κάθε μήνα κερδίζουν 556 φορολογούμενοι χρηματικά ποσά μέσω της φορολοταρίας.

Οι φορολογούμενοι που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το δηλώσουν στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, ώστε να τους πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε σήμερα, 28 Ιανουαρίου, τη νέα κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελέστηκαν τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 556 φορολογούμενοι αναδείχθηκαν νικητές, με τα βραβεία να κατανέμονται ως εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Οι φορολογούμενοι που έχουν κληρωθεί αλλά δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να τον καταχωρίσουν. Η διαδικασία γίνεται μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet, ώστε να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Δείτε εδώ αν κερδίσατε.

Ποιοι συμμετέχουν στη φορολοταρία

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα, ηλικίας άνω των 18 ετών, βάσει των στοιχείων που συλλέγει η φορολογική διοίκηση.

Για τη συμμετοχή απαιτείται οι πολίτες να: