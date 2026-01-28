Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει την κλήρωση της φορολοταρίας Δεκεμβρίου 2025 στις 12.30 το μεσημέρι, με χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ για 556 νικητές.

Η φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 το μεσημέρι και θα μοιράσει χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε συνολικά 556 τυχερούς φορολογουμένους.

Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του μήνα Δεκεμβρίου 2025. Οι συναλλαγές αυτές έγιναν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες.

Για να εξασφαλίσει κάποιος τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε μηνιαία δημόσια κλήρωση της ΑΑΔΕ, αρκεί να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία συναλλαγή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, όσοι είναι υπόχρεοι πρέπει να έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος του οποίου έχει λήξει η προθεσμία υποβολής.

Για την ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί από τον κάθε πολίτη μέσα στο ίδιο έτος, στις αντίστοιχες μηνιαίες κληρώσεις.

