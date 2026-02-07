Η φορολοταρία μπήκε στη ζωή μας τον Νοέμβριο του 2017, μοιράζοντας 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς κάθε μήνα. Τον Φεβρουάριο του 2022, τα ποσά αυξήθηκαν έως και τα 50.000 ευρώ, μειώνοντας όμως τον αριθμό των νικητών. Σκοπός της φορολοταρίας είναι η ενίσχυση της χρήσης πλαστικού χρήματος και η μείωση της φοροδιαφυγής.

Κάθε μήνα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποιεί την ηλεκτρονική κλήρωση και μοιράζει χρηματικά έπαθλα 1.000€, 5.000€, 20.000€ και 50.000€ σε πολίτες που πραγματοποιούν συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις κληρώσεις συμμετέχουν όλοι οι ενήλικες (άνω των 18 ετών) που έχουν ΑΦΜ και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κάθε μήνα η κλήρωση αφορά 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

1 νικητής των 50.000€

5 νικητές των 20.000€

50 νικητές των 5.000€

500 νικητές των 1.000€

Κάθε ευρώ δαπάνης με πλαστικό χρήμα δίνει ένα λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000€. Αν οι δαπάνες υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα. Οι λαχνοί υπολογίζονται με βάση τις εκκαθαρισμένες συναλλαγές του προηγούμενου μήνα.

Πώς κερδίζουν οι πολίτες

Τα κέρδη πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στο myAADE. Όσοι δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ έχουν προθεσμία τρεις μήνες από την ημέρα της κλήρωσης για να δηλώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Συνοπτικά, στη φορολοταρία συμμετέχουν:

Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών

Με ΑΦΜ στην Ελλάδα

Που πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το προηγούμενο έτος

Η φορολοταρία συνεχίζει να αποτελεί ένα κίνητρο για χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ταυτόχρονα ένα εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.