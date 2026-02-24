Οι Βορειοανατολικές ΗΠΑ εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις συνέπειες της πρωτοφανούς χιονοκαταιγίδας που έπληξε την περιοχή από την Κυριακή, αφήνοντας περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και προκαλώντας το κλείσιμο πολλών σχολείων.

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού κάλυψαν εκτεταμένες περιοχές από το βράδυ της Κυριακής έως το βράδυ της Δευτέρας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ιδιαίτερα σφοδρά επλήγησαν οι παράκτιες ζώνες στη νότια Βοστόνη, καθώς και οι πολιτείες της Μασαχουσέτης και του Ρόουντ Άιλαντ, όπου το ύψος του χιονιού έφθασε κατά τόπους τα 90 εκατοστά, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Στη Νέα Αγγλία παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς πολλά οδικά δίκτυα παραμένουν απροσπέλαστα.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις

Το πρωί, περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά στη Μασαχουσέτη, 35.000 στο Νιου Τζέρσεϊ και 24.000 στο Ντέλαγουερ παρέμεναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com. Χθες, ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τα 650.000 νοικοκυριά, με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σχεδόν 1.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις, κυρίως στα αεροδρόμια της Βοστόνης και της Νέας Υόρκης. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, οι ακυρώσεις ξεπέρασαν τις 9.000, προκαλώντας χάος στα αεροπορικά δρομολόγια.

Ανάλογες δυσκολίες σημειώνονται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με σιδηροδρομικές συνδέσεις να διακόπτονται ή να εκτρέπονται, ιδίως στο Νιου Τζέρσεϊ και στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ιστορική διακοπή στην κυκλοφορία της Boston Globe

Για πρώτη φορά μετά από 153 χρόνια, η εφημερίδα Boston Globe δεν κυκλοφόρησε στην καθημερινή της έκδοση, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών «που κατέστησαν αδύνατες την εκτύπωση και διανομή της εφημερίδας», όπως αναφέρεται σε άρθρο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέες αλλά ηπιότερες χιονοπτώσεις αναμένονται στις βορειοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέα προβλήματα.