Η ήττα της Νάπολι από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο δεν κόστισε μόνο βαθμολογικά, αλλά άνοιξε και μέτωπο σε θεσμικό επίπεδο. Στους «παρτενοπέι» εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για διαιτητικές αποφάσεις που θεωρούνται καθοριστικές, με τη διοίκηση να ζητά παρεμβάσεις και σαφείς εγγυήσεις ενόψει της τελικής ευθείας της Serie A.

Ο προπονητής Αντόνιο Κόντε απέφυγε δημόσια να σταθεί στη διαιτησία, επιλέγοντας να προστατεύσει την ομάδα του από άλλοθι και εσωτερική πίεση. Σε διοικητικό επίπεδο, όμως, οι τόνοι ανέβηκαν. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, επικοινώνησε με τον επικεφαλής της Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση της ομάδας για αυτό που χαρακτηρίζεται ως «επαναλαμβανόμενα λάθη» εις βάρος της.

Με τη μάχη για τα εισιτήρια του UEFA Champions League να κορυφώνεται, στη Νάπολη υπάρχει ανησυχία ότι πιθανές λανθασμένες αποφάσεις μπορεί να επηρεάσουν την τελική κατάταξη. Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και θεσμική προσφυγή στις αρμόδιες αρχές.

Η πρόταση για «VAR a chiamata»

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εισαγωγή του λεγόμενου «VAR a chiamata», δηλαδή του VAR κατόπιν αιτήματος των ομάδων. Το μοντέλο αυτό έχει δοκιμαστεί πιλοτικά στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας μέσω του Football Video Support και προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία:

Κάθε ομάδα θα δικαιούται δύο αιτήματα ανά αγώνα για επανεξέταση φάσης.

Το αίτημα θα υποβάλλεται άμεσα από τον αρχηγό ή τον πάγκο προς τον διαιτητή.

Ο ρέφερι θα εξετάζει τη φάση σε on-field review.

Αν η απόφαση αλλάξει, η ομάδα δεν θα χάνει το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Η φιλοσοφία του συστήματος είναι να δοθεί ενεργός ρόλος στις ομάδες στην ενεργοποίηση της τεχνολογίας, μειώνοντας τον κίνδυνο να μείνουν κρίσιμες φάσεις χωρίς επανεξέταση. Το μοντέλο θυμίζει πρακτικές από άλλα αθλήματα, όπως το τένις ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Επιφυλάξεις και συζήτηση

Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει διάλογο στους κόλπους της Ομοσπονδίας. Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση του ρυθμού των αγώνων, αλλά και για την πίεση που ενδέχεται να αυξηθεί προς τους διαιτητές. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα ίδιων τεχνολογικών προδιαγραφών σε όλα τα γήπεδα.

Από την πλευρά της, η Νάπολι επισημαίνει ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά θεσμική ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του ιταλικού ποδοσφαίρου. Το αν το μέτρο θα προχωρήσει άμεσα ή θα εξεταστεί για την επόμενη σεζόν παραμένει ανοιχτό, με τη συζήτηση για τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαιτησία να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Πηγή: In.gr