Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκε εκ νέου από σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, όταν ο δήμος Σουφλίου εξέδωσε ανακοίνωση για νέα θραύση αναχώματος. Συγκεκριμένα, στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας, το ανάχωμα υποχώρησε με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύζουν το τοπικό αγρόκτημα. Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρή απαγόρευση κάθε κίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή για την ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στην περιοχή της Κορνοφωλιάς. Η θραύση εκεί οδήγησε στη σταδιακή πλημμύρα ολόκληρου του κάμπου του οικισμού. Παράλληλα, στην περιοχή των Ψαθάδων, τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν το ανάχωμα στην αρχή του φράχτη, διασχίζοντας τον κάμπο των Ψαθάδων με κατεύθυνση προς τον κάμπο του Αμορίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Ευάγγελο Πουλιλιό, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει πλέον αποκατασταθεί στον νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς, όπου τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί επιλύθηκαν.

Διεκόπη και η υδροδότηση

Ταυτόχρονα, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) εξέδωσε κατεπείγουσα οδηγία για τους κατοίκους των Ψαθάδων, της περιοχής Τσίγγλας και των ΣΟΑ Αεροπορίας. Λόγω των πλημμυρών, η υδροδότηση από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων διεκόπη και η τροφοδοσία γίνεται πλέον από τη δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της δεξαμενής των Ψαθάδων και να βγουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων, το νερό του δικτύου κρίνεται ακατάλληλο για πόση, μαγείρεμα, σίτιση ή πλύσιμο τροφίμων.

Πάνω από 100.000 κάτω από τα νερά

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησαν οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου, στον δήμο Σούμπασι, το οποίο δείχνει όλες τις τουρκικές και ελληνικές εκτάσεις του ποταμού Έβρου πλημμυρισμένες. Κι όπως επισημαίνει παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα: “Εμείς Χριστό, αυτοί Αλλάχ, όμως και οι δυο μας χα και βαχ” για τον ποταμό Έβρο και τις πλημμύρες του.