Πλημμύρες στον Έβρο έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς περίπου 60.000 στρέμματα – δηλαδή ολόκληρη η παρέβρια περιοχή του Δήμου Σουφλίου – έχουν καλυφθεί από τα νερά του ποταμού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, το πρωί υπήρξε ρήγμα στο ανάχωμα της Κορνοφωλιάς και το απόγευμα ακολούθησε νέο σπάσιμο στη Μάνδρα. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας επικεντρώνεται τώρα στην προστασία των οικισμών.

«Έχουν πλημμυρίσει σχεδόν 60.000 στρέμματα από το Τυχερό μέχρι το Αμόριο, έχουν κατακλυστεί οι αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρη την παρέβρια περιοχή. Προτεραιότητα είναι να μην κινδυνεύσουν οικισμοί, να προστατευτούν τα σπίτια, όμως ο όγκος του νερού αυξάνεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καλακίκος.

Όπως ανέφερε, «ο μεγάλος κίνδυνος θα υπάρχει αν έχουμε βροχές. Φαίνεται ότι το επόμενο διήμερο δε θα έχουμε και ελπίζω να σταθούμε τυχεροί, γιατί αν βρέξει δε θα μπορούμε να διώξουμε τα νερά, καθώς επιπρόσθετα νερό κατεβαίνει και από τα χιόνια που λιώνουν». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ήδη εδώ και 10 μέρες στη Μάνδρα και κάποιους οικισμούς στο Σουφλί γίνονται αντλήσεις υδάτων, έχουμε εγκαταστήσει αντλίες στους οικισμούς».

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν οδηγήσει τους αγρότες σε απόγνωση, καθώς «δεν είναι μόνο οι αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρήσει από το νερό και φερτά υλικά αλλά και οι δρόμοι, τα καναλέτα, όλες οι υποδομές των χωραφιών».

Παράλληλα, ο κ. Καλακίκος υπενθύμισε ότι για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα στην παρέβρια ζώνη. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης συνδράμουν τον δήμο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ο Στρατός.

Το πρωί, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Σουφλίου αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στην απέναντι πλευρά της Τουρκίας, επισημαίνοντας πως οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα. «Σε τέτοιες στιγμές θυμόμαστε ότι, πέρα από σύνορα και διαφορές, όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο πόνο και την ίδια ελπίδα: να προστατεύσουμε όσα χτίσαμε με κόπο και να σταθούμε όρθιοι».