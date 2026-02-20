Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο, καθώς η μεγάλη άνοδος της στάθμης των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 50.000 στρέμματα έχουν ήδη καλυφθεί από νερό, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Στην περιοχή του Διδυμότειχου, η στάθμη των ποταμών Ερυθροποτάμου, Άρδα και Έβρου αυξήθηκε απότομα, προκαλώντας υπερχειλίσεις και πλημμύρες. Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τον νομό, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις που μετατράπηκαν σε χιονόπτωση στα βόρεια, επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη πληγείσα περιοχή.

Οι όγκοι νερού συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς μεγάλες ποσότητες φτάνουν στο ελληνικό έδαφος μέσω του ποταμού Άρδα από τη Βουλγαρία. Η πίεση στα υδάτινα συστήματα είναι πλέον ιδιαίτερα έντονη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η κατάσταση αποτυπώνεται καθαρά και στη στάθμη του ποταμού Έβρου, η οποία το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο και πλησιάζει το όριο και στο Πέταλο. Οι πρωινές μετρήσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2026 κατέγραψαν 6,75 μέτρα στο Πύθιο είκοσι εκατοστά πάνω από το όριο συναγερμού των 5,70 μέτρων και 5,85 μέτρα στο Πέταλο, δηλαδή μόλις 15 εκατοστά κάτω από το κρίσιμο σημείο των 6 μέτρων.

Καταστροφές σε καλλιέργειες και υποδομές

Τα αναχώματα υπέστησαν ρήγματα, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του κάμπου και γειτονικοί οικισμοί να πλημμυρίσουν. Εκτάσεις με σιτηρά έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ οι χείμαρροι μετέφεραν άμμο και φερτά υλικά, προκαλώντας απώλεια της φετινής παραγωγής και υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους.

«Οι επιπτώσεις δεν είναι προσωρινές, καθώς η αλλοίωση του εδάφους επηρεάζει και τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους», επισημαίνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ). Το Κέντρο επαναφέρει το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι «στην περίπτωση του Έβρου 703 εκατ. κυβικά μέτρα νερού χάνονται ανεκμετάλλευτα».

Σοβαρές επισημάνσεις από το ΠΑΚΟΕ

«Στον Έβρο, η πραγματικότητα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο λογικής. Άλλοτε ο ποταμός στεγνώνει και οι αγρότες κοιτούν τον ξερό κάμπο απελπισμένοι και άλλοτε μετατρέπεται σε ορμητικό χείμαρρο που πνίγει καλλιέργειες, σπίτια και περιουσίες. Απόλυτη ξηρασία το καλοκαίρι, καταστροφικές πλημμύρες τον χειμώνα. Ένα σοκαριστικό εκκρεμές που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όχι λόγω «κακοκαιρίας» αλλά λόγω κρατικής ανικανότητας και έλλειψης σχεδιασμού», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΚΟΕ.