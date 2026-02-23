Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει για έκτη συνεχόμενη μέρα ο Έβρος, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Ως αποτέλεσμα, έχουν υποστεί θραύση αναχώματα και οικισμοί βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, όταν ο δήμος Σουφλίου εξέδωσε ανακοίνωση για νέα θραύση αναχώματος. Συγκεκριμένα, στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας, το ανάχωμα υποχώρησε με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύζουν το τοπικό αγρόκτημα. Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρή απαγόρευση κάθε κίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή για την ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στην περιοχή της Κορνοφωλιάς. Η θραύση εκεί οδήγησε στη σταδιακή πλημμύρα ολόκληρου του κάμπου του οικισμού. Παράλληλα, στην περιοχή των Ψαθάδων, τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν το ανάχωμα στην αρχή του φράχτη, διασχίζοντας τον κάμπο των Ψαθάδων με κατεύθυνση προς τον κάμπο του Αμορίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Ευάγγελο Πουλιλιό, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει πλέον αποκατασταθεί στον νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς, όπου τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί επιλύθηκαν.

Διεκόπη και η υδροδότηση

Ταυτόχρονα, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) εξέδωσε κατεπείγουσα οδηγία για τους κατοίκους των Ψαθάδων, της περιοχής Τσίγγλας και των ΣΟΑ Αεροπορίας. Λόγω των πλημμυρών, η υδροδότηση από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων διεκόπη και η τροφοδοσία γίνεται πλέον από τη δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της δεξαμενής των Ψαθάδων και να βγουν τα αποτελέσματα των απαραίτητων χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων, το νερό του δικτύου κρίνεται ακατάλληλο για πόση, μαγείρεμα, σίτιση ή πλύσιμο τροφίμων.

Πάνω από 100.000 κάτω από τα νερά

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησαν οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου, στον δήμο Σούμπασι, το οποίο δείχνει όλες τις τουρκικές και ελληνικές εκτάσεις του ποταμού Έβρου πλημμυρισμένες. Κι όπως επισημαίνει παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα: “Εμείς Χριστό, αυτοί Αλλάχ, όμως και οι δυο μας χα και βαχ” για τον ποταμό Έβρο και τις πλημμύρες του.

«Προτεραιότητα να μην κινδυνεύσουν οικισμοί»

«Αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος κίνδυνος θα υπάρχει αν έχουμε βροχές. Φαίνεται ότι το επόμενο διήμερο δε θα έχουμε και ελπίζω να σταθούμε τυχεροί, γιατί αν βρέξει δε θα μπορούμε να διώξουμε τα νερά, καθώς επιπρόσθετα νερό κατεβαίνει και από τα χιόνια που λιώνουν», επισήμανε ο κ. Καλαμίκος, προσθέτοντας ότι «ήδη εδώ και 10 μέρες στη Μάνδρα και κάποιους οικισμούς στο Σουφλί γίνονται αντλήσεις υδάτων, έχουμε εγκαταστήσει αντλίες στους οικισμούς».

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα φέρνουν σε απόγνωση τους αγρότες της περιοχής, καθώς «δεν είναι μόνο οι αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρήσει από το νερό και φερτά υλικά αλλά και οι δρόμοι, τα καναλέτα, όλες οι υποδομές των χωραφιών».

Ο κ. Καλακίκος υπενθύμισε ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης συνδράμουν τον δήμο η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ο Στρατός.

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στον Έβρο, εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», υπογραμμίζει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι».

Τέλος, επισημαίνει πως «όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο».