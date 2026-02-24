Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και στη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φτάνουν έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα αλλάξει σημαντικά. Συγκεκριμένα, στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17°C, ενώ τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα και κατά τόπους αυξημένες έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15°C. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14°C. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα 3 με 5 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Την Πέμπτη, στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα φτάσει τους 11 με 13°C. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στους 14 με 16°C, ενώ τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη θα αγγίξει τους 17°C.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά και πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή, στην Πελοπόννησο – κυρίως στη δυτική και νότια – και στο νότιο Ιόνιο αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα, ενώ κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα εκδηλωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.