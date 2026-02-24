Ο φετινός χειμώνας φτάνει στο τέλος του, με τον Φεβρουάριο να μας αποχαιρετά με ηλιοφάνεια, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως και ο Μάρτιος αναμένεται να κινηθεί σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τα συνηθισμένα για την εποχή, καταγράφοντας μία από τις πιο ζεστές εκκινήσεις άνοιξης των τελευταίων ετών.

«Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης» σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του για τον καιρό και σημειώνει πως δεν αναμένεται κανένα σοβαρό σύστημα κακοκαιρίας.

«Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο» υπογραμμίζει.

«Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα (περίπου ένα βαθμό) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια».

Ωστόσο, καταλήγει πως πρόκειται για εποχικές προγνώσεις, τονίζοντας πως «είναι εργαλεία που δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα».

Αίθριος ο καιρός σήμερα: Λίγα σύννεφα και άνοδος της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στα βόρεια της χώρας αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν, προκαλώντας πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Μακεδονία και Θράκη

Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και τοπικά στον Κορινθιακό και στα νότια 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 και στην Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Στα νότια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, ενώ στα βόρεια αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν το βράδυ, με πιθανότητα τοπικών βροχών τη νύχτα στα βορειότερα νησιά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους-βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.