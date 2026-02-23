Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Άνεμοι μέτριας έντασης και τοπικά ισχυροί

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18°C, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 19°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, βαθμιαία όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου: Τοπικές βροχές σε ανατολικά και νότια – Πτώση θερμοκρασίας

Την Τετάρτη, στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τμήματα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο το πρωί και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, φτάνοντας στα δυτικά τους 16 με 17°C, στα βόρεια τους 12 με 14°C και στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16°C, ενώ τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 17°C.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: Περιορισμένα φαινόμενα – Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Την Πέμπτη, στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στο Αιγαίο, την Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, χωρίς σημαντικές μεταβολές στην υπόλοιπη χώρα.