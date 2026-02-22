Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, στη Θράκη, σε τμήματα της Μακεδονίας, στις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος με παροδικές νεφώσεις, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, φθάνοντας τους 10-12 βαθμούς στα βόρεια και έως 17 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Παγετός αναμένεται το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ τοπικά, με εξασθένηση αργότερα. Θερμοκρασία από 2 έως 12 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς, στην Ήπειρο από -3 έως 12.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην Εύβοια ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις, που θα περιοριστούν από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Πρόγνωση για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ανατολικά, με τοπικές βροχές στη Θράκη από το απόγευμα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, με ασθενείς βροχές στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και αργότερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ το πρωί, με σταδιακή εξασθένηση. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.