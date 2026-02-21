Κούλουμα με ήλιο και ευνοϊκό καιρό για το πέταγμα του χαρταετού προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για την Καθαρά Δευτέρα. Ωστόσο, μέχρι τότε, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, μέσα στη νύχτα και τα ξημερώματα της 22ας Φεβρουαρίου αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου: Κρήτη, Σποράδες, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και περιοχές που επλήγησαν ήδη από έντονα φαινόμενα, όπως η Λήμνος. Εκεί, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν μπόρες, βροχές και ισχυρές καταιγίδες έως το πρωί της Κυριακής (22/2/26).

Την Κυριακή αναμένεται βελτίωση του καιρού, αν και οι βροχές θα συνεχιστούν σε κάποια σημεία, κυρίως στα Κεντρικά και Νότια, ενώ στην Κρήτη προβλέπονται καταιγίδες.

Η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή μέρα του τριημέρου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Καθαρά Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες θα είναι ακόμη καλύτερες, με αρκετό ήλιο και τον απαραίτητο αέρα για το πέταγμα του χαρταετού. Εξαίρεση θα αποτελέσει η Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές.

Από την Τρίτη και τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ο καιρός θα παραμείνει καλός σε όλη τη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 22/2/26

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Θράκη, στα νότια τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Εύβοια, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα, τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ στα κεντρικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, φτάνοντας τους 10-12 βαθμούς στα βόρεια, 14-16 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 17 στα Δωδεκάνησα. Παγετός αναμένεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Μακεδονία, Θράκη: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη και στα νότια τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, και βελτίωση από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ, με εξασθένηση. Θερμοκρασία 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία από -3 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια έως το μεσημέρι. Βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-16 βαθμοί Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 8-17 βαθμοί Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι βόρειοι 4-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 7-13 βαθμοί Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις με βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 4-12 βαθμοί Κελσίου.

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές έως το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες έως το μεσημέρι, καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 13-14 βαθμούς στα βορειοανατολικά, 15-16 στην υπόλοιπη χώρα και έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.