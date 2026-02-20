Με άστατο και κατά τόπους έντονο καιρό θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με βροχές και καταιγίδες κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων. Την Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο, αναμένεται σημαντική βελτίωση με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σάββατο 21/2 – Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Το Σάββατο, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως περίπου το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο, αρχικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 5–7 μποφόρ, οι οποίοι γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3–5 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά έως 6–7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12–14°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14–17°C, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα πολύ τοπικά θα αγγίξει τους 18°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα δίνοντας τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16°C, τοπικά έως 17°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2–4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13°C, τοπικά έως 14°C, με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 4–5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Κυριακή 22/2 – Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια

Την Κυριακή, στην ανατολική και νότια χώρα — συγκεκριμένα στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη — προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και από το βράδυ στα κεντρικά θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, περιοριζόμενα στα νότια τμήματα της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, στα ορεινά της Κρήτης και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4–6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 11–12°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13–15°C και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 16°C.

Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί κατά τόπους παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καθαρά Δευτέρα 23/2 – Βελτιωμένος καιρός και ηλιοφάνεια

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια, κυρίως στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Εξαίρεση θα αποτελέσει η Κρήτη, όπου αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3–5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6–7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, παραμένοντας ωστόσο γενικά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.