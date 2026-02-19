Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες αρχικά στη βορειοδυτική χώρα και σταδιακά θα επεκταθούν στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ ουσιαστικά βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κατά διαστήματα τοπικά ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Η εξέλιξη των φαινομένων μέσα στην ημέρα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες έως νωρίς το μεσημέρι, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα. Στη δυτική Μακεδονία τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται τις πρωινές ώρες και στη δυτική Θεσσαλία τις προμεσημβρινές, ενώ στη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα έντονα φαινόμενα θα εμφανιστούν από τις απογευματινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα σημειωθούν πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα. Από τις βραδινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Από το απόγευμα αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά, ενώ από το βράδυ θα υποχωρήσουν και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Καιρός στην νησιωτική χώρα, άνεμοι και θερμοκρασία

Στην υπόλοιπη ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, αρχικά στην Κρήτη και από το μεσημέρι και στις Κυκλάδες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα αναμένονται επίσης σποραδικές βροχές από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα εξασθενήσουν γρήγορα και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια και δυτικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, και τοπικά έως 17 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, και τοπικά έως 15 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου – Εξασθένηση φαινομένων και πτώση θερμοκρασίας

Το Σάββατο, στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι 5 με 7 μποφόρ και γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και περιορισμένα φαινόμενα

Την Κυριακή, στην ανατολική και νότια χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα κεντρικά και νότια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, στα ορεινά της Κρήτης και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα στα ανατολικά. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Βελτιωμένος καιρός και μικρή άνοδος θερμοκρασίας

Την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 έως 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, παραμένοντας ωστόσο σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.