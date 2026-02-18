Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για τον σχηματισμό μιας «Γραμμής Λαίλαπας», ενός έντονου μετεωρολογικού φαινομένου, το μέτωπο του οποίου μπορεί να εκτείνεται έως και 100 χιλιόμετρα, ωστόσο ο Νίκος Καντερές εκφράζει την διαφωνία του.

«Δεν προβλέπω επίδραση γραμμής λαίλαπος τη Παρασκευή. Σε ανάρτηση μου έγραψα ότι στη διάρκεια της Παρασκευής θα έχουμε την επίδραση της τελευταίας για το Φεβρούαριο ψυχρής επιφάνειας ανάλογη εκείνης της περασμένης Τρίτης.

Αποκλείω την επίδραση γραμμής λαίλαπος (squall line),διότι το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύει το ψυχρό μέτωπο ξημερώντας Παρασκευή έχει βαρομετρική πίεση στο κέντρο 1005 hPa.Στη συνέχεια το μεσημέρι της Παρασκευής το χαμηλό πληρούται στα 1010 hPa και το ψυχρό μέτωπο διασχίζει νοητά Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πελοπόννησο.Ξημερώνοντας Σάββατο το χαμηλό εξασθενεί περισσότερο και το ψυχρό μέτωπο θα βρεθεί στις ακτές της Τουρκίας ,για να φύγει τη Κυριακή.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ύψη βροχής από το ECMWF 20 με 25 χιλιοστά το μέγιστο 30 χιλιοστά του ψυχρού μετώπου. Στη γραμμή λαίλαπος τα ύψη βροχής είναι πολύ περισσότερα και οι καταιγίδες σε αυτή τη περίπτωση προηγούνται του ψυχρού μετώπου έως και 300 χιλιόμετρα!!

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μετεωρολογικά Radars που μπορούσαν να εντοπιστούν και με τον ηχοβολισμό να δώσουν τι περιέχουν τα καταιγιδοφόρα αυτά σύννεφα που φθάνουν τα 10 και 15 χιλιόμετρα σε ύψος είναι παρακινδυνευμένο να δίδονται δημοσίως τέτοιες πληροφορίες,έστω και με πιθανότητα» υποστηρίζει ο Νίκος Καντερές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις προσεχείς ημέρες. Τι ακριβώς είναι, όμως, η «Γραμμή Λαίλαπας» και πόσο συχνά εμφανίζεται στην Ελλάδα; Σε αναλυτική ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί ότι πρόκειται για ένα σύστημα νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης, το οποίο σχηματίζει γραμμική ή ζωνική διάταξη από οργανωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, διατηρεί μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι όπως αναφέρει, η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους, που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο.

Ωστόσο, εξηγεί ότι αποτελεί έναν μετεωρολογικό μηχανισμό που έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη στη χώρα μας και εντάσσεται στα συνήθη φαινόμενα της ψυχρής περιόδου.

Στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει:

«Πιθανός σχηματισμός συνεχούς η σπασμένης «Squall Line» (Γραμμής Λαίλαπας) το βράδυ της Παρασκευής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση που θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο προς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά), τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην εκ νέου επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

🔹 Αίτιο της μεταβολής αυτής θα αποτελέσει η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς τον Ελλαδικό χώρο. Το σύστημα αυτό, πλούσιο σε υγρασία και δυναμική αστάθεια, αναμένεται την Κυριακή να μετατοπιστεί προς τις περιοχές της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της ανατολικής του πορείας, θα ενεργοποιήσει και εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus-3, Cumulonimbus-9, Tower Cumulus), ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

🔹 Τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα Βόρεια και Βορειοδυτικά τμήματα -κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου- και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά – Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ SQUALL LINE (ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ)

🔸 Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (Squall Line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας αποτελεί μορφή νεφικού συστήματος κατακόρυφης ανάπτυξης και συνίσταται σε μία γραμμική ή ζωνική διάταξη οργανωμένων καταιγίδων. Στα Μετεωρολογικά ραντάρ φαίνονται ως ζώνες υψηλής ανακλαστικότητας, λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

🔸 Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση των μαζών αέρα (υπάρχει μικρή πιθανότητα και μη-σχηματισμού Scuall Line), η πιθανή γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η κίνησή της εκτιμάται ότι θα είναι από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά.

BROKEN ή CONTINUOUS SQUALL LINE ;

🔸 Το μήκος ενός τέτοιου σχηματισμού μπορεί να φτάσει από 100 χιλιόμετρα έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος ζωής του είναι συνήθως από λίγες ώρες έως και σχεδόν μισή μέρα. Συνοδεύεται αρκετές φορές από ριπαίους ανέμους που μπορούν τοπικά να αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, σχετική έως και απότομη πτώση θερμοκρασίας, έντονες βροχοπτώσεις ή και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η διάταξη μπορεί να είναι συμπαγής (Continuous Squall Line) ή και σπασμένη (Broken Squall Line). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο το πρωί, τα φαινόμενα στο ενδέχεται να εμφανιστούν σε πιο σπασμένη μορφή και ως συμπαγείς και συνεχόμενες – εκτεταμένες νεφικές μάζες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η μεταβολή του καιρού αποτελεί έναν μετεωρολογικό μηχανισμό που έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη στη χώρα μας και εντάσσεται στα συνήθη φαινόμενα της ψυχρής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση και ο πραγματικός του αντίκτυπος εξαρτώνται από τη δυναμική του συστήματος και τη γεωγραφική του ανάπτυξη.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, την Κυριακή (22/2) ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος, κυρίως στα Κεντρικά και Νότια τμήματα, με τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18°C. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4–6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.