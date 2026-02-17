Κακοκαιρία πλήττει τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις να επηρεάζουν πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από το πρωί έως τις απογευματινές ώρες, καθώς και στην Κρήτη – κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα – τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν πρόσκαιρα στις νότιες Κυκλάδες το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα έως το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής χώρας, με εντάσεις έως 10 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Γενική εικόνα και θερμοκρασίες

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις θα συνοδεύονται από βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στη δυτική και νότια Ελλάδα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου κατά διαστήματα θα είναι πυκνές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, φτάνοντας τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια, έως 15 στα δυτικά και 17 στις υπόλοιπες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένονται έως 18 βαθμοί, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, με παγετό τη νύχτα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες έως το απόγευμα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με εξασθένηση το βράδυ. Άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικά ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα παράκτια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα στραφούν το βράδυ σε βορειοδυτικούς έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές έως το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι έως 10 μποφόρ και θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, πιο έντονες στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι έως 9 μποφόρ και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Άνεμοι έως 9 μποφόρ και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές από το απόγευμα. Άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Αιγαίου και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς και παγετός στα βορειοδυτικά το πρωί.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις στα δυτικά από το μεσημέρι και τοπικές βροχές τη νύχτα. Άνεμοι έως 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα. Λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας.