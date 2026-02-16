Νέα σημαντική αλλά πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες βροχές, τις καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, τους θυελλώδεις ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναμένονται, λοιπόν, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο σύνολο σχεδόν της χώρας, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από το μεσημέρι έως το απόγευμα, στην Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, στις Κυκλάδες κυρίως στα νοτιότερα τμήματα πρόσκαιρα το απόγευμα, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως και το βράδυ.

Αντίθετα, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και γενικά ασθενέστερα φαινόμενα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές.

Στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους πρόσκαιρα πυκνές.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9-10 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 έως 8 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 9 με 10 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί έως 9 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Πτώση θερμοκρασίας – Υψηλές τιμές για την εποχή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και δυτικά, ωστόσο θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά 15°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17°C, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά έως 18°C, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 11°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρες μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Σταδιακή βελτίωση του καιρού

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και λίγες χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, με βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι νωρίς το πρωί στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Νέα μεταβολή από τα δυτικά

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και γρήγορα θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 μποφόρ, και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί εκ νέου παγετός νωρίς το πρωί.