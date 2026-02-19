Κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο. Μέχρι τότε, ο καιρός παρουσιάζει μικρή βελτίωση, ωστόσο οι άνεμοι παραμένουν θυελλώδεις, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει πως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ο σχηματισμός της «Γραμμής Λαίλαπας» (Squall Line), ένα φαινόμενο που ενδέχεται να σαρώσει τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική από το βράδυ της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αιτία της νέας κακοκαιρίας αποτελεί η μετακίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς την Ελλάδα, το οποίο θα μεταφέρει υγρασία και αστάθεια.

Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα κινηθεί ανατολικά προς την Τουρκία την Κυριακή, προκαλώντας εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης, ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ποιες περιοχές θα πληγούν

Οι πρώτες βροχοπτώσεις αναμένονται από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα — κυρίως σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και Ιόνιο.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές περιοχές, μεταξύ αυτών η Αττική και η ανατολική Πελοπόννησος.

Απειλεί η «Γραμμή Λαίλαπας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανότητα σχηματισμού Squall Line – μιας εκτεταμένης ζώνης καταιγίδων που μπορεί να εκδηλωθεί από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο. Αν επαληθευτούν οι προγνώσεις, η γραμμή αυτή θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Το φαινόμενο μπορεί να έχει είτε συμπαγή μορφή (Continuous Squall Line) είτε σπασμένη (Broken Squall Line), με διάρκεια ζωής από λίγες ώρες έως και μισή ημέρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ, με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Στις περιοχές της Θεσσαλίας, ανατολικής Στερεάς, Εύβοιας και ανατολικής Πελοποννήσου, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το βράδυ και ανέμους έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται αίθριος καιρός, με σταδιακή ενίσχυση των ανέμων έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις από το μεσημέρι και ανέμους έως 5 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού έως την Καθαρά Δευτέρα

Την Παρασκευή, οι βροχές και καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, φτάνοντας έως 19 βαθμούς στα νότια.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο, με ισχυρούς ανέμους έως 9 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια, ενώ τη Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων.