Εκ νέου επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, λόγω βαρομετρικού χαμηλού ερχόμενο από την κεντρική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οι βροχές και τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το πρωί της Παρασκευής (18/2) στα Βόρεια και Βορειοδυτικά τμήματα -κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξαπλωθεί στα υπόλοιπα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά.

Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά – Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.

Σχηματισμός «γραμμής λαίλαπας»

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του MEGA, «ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (Squall Line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας αποτελεί μορφή νεφικού συστήματος κατακόρυφης ανάπτυξης και συνίσταται σε μία γραμμική ή ζωνική διάταξη οργανωμένων καταιγίδων. Στα Μετεωρολογικά ραντάρ φαίνονται ως ζώνες υψηλής ανακλαστικότητας, λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση των μαζών αέρα (υπάρχει μικρή πιθανότητα και μη-σχηματισμού Scuall Line), η πιθανή γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η κίνησή της εκτιμάται ότι θα είναι από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά».

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση που θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο προς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά), τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην εκ νέου επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Αίτιο της μεταβολής αυτής θα αποτελέσει η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς τον Ελλαδικό χώρο. Το σύστημα αυτό, πλούσιο σε υγρασία και δυναμική αστάθεια, αναμένεται την Κυριακή να μετατοπιστεί προς τις περιοχές της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της ανατολικής του πορείας, θα ενεργοποιήσει και εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus-3, Cumulonimbus-9, Tower Cumulus), ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα Βόρεια και Βορειοδυτικά τμήματα -κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου- και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά – Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ SQUALL LINE (ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ)

BROKEN ή CONTINUOUS SQUALL LINE ;

Το μήκος ενός τέτοιου σχηματισμού μπορεί να φτάσει από 100 χιλιόμετρα έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος ζωής του είναι συνήθως από λίγες ώρες έως και σχεδόν μισή μέρα. Συνοδεύεται αρκετές φορές από ριπαίους ανέμους που μπορούν τοπικά να αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, σχετική έως και απότομη πτώση θερμοκρασίας, έντονες βροχοπτώσεις ή και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η διάταξη μπορεί να είναι συμπαγής (Continuous Squall Line) ή και σπασμένη (Broken Squall Line). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο το πρωί, τα φαινόμενα στο ενδέχεται να εμφανιστούν σε πιο σπασμένη μορφή και ως συμπαγείς και συνεχόμενες – εκτεταμένες νεφικές μάζες.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΥΤΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Αποτελεί έναν Μετεωρολογικό μηχανισμό που έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη στη χώρα μας και εντάσσεται στα συνήθη φαινόμενα της ψυχρής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση και ο πραγματικός του αντίκτυπος εξαρτώνται από τη δυναμική του συστήματος και τη γεωγραφική του ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά θα αποσαφηνιστούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα όσο μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης και ενισχύεται η επιβαιβέωση της παρατήρησης (Nowcasting)

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα Κεντρικά και Νότια τμήματα (τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης), ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18°C. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4–6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.

ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Τέλος, οφείλω να διατηρήσω μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο.

“ΓΝΩΡΙΜΗ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ Η SQUALL LINE

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν “δραματοποιώ” τις προγνώσεις μου. Άρα, θα πρέπει να τονίσω ότι παρόμοιες διατάξεις οργανωμένων καταιγίδων παρατηρούνται κάθε χρόνο αρκετές φορές και δεν συνιστούν κάτι πρωτοφανές ή ακραίο φαινόμενο για τη χώρα μας. Ωστόσο, η χωρική τους ανάπτυξη, η δυναμική τους οργάνωση και η εντυπωσιακή γραμμική τους δομή (είτε συνεχής, είτε σπασμένη) είναι στοιχεία που πάντοτε προκαλούν Μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Και ειδικά για όλες και όλους εσάς που δεν ασχολείστε με την πρόγνωση και επομένως δεν έχετε βαθύτερες γνώσεις πάνω στην επιστήμη της Μετεωρολογίας, ο πιθανός αυτός νεφικός σχηματισμός προκαλεί και εύλογη εντύπωση.

