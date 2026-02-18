Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο καιρός στη χώρα θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού στα δυτικά, με αύξηση των νεφώσεων και εκδήλωση φαινομένων που θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μεταβολή από το μεσημέρι στα δυτικά

Συγκεκριμένα, νεφώσεις θα αναπτυχθούν γρήγορα στα δυτικά και κυρίως από το μεσημέρι, αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ένταση, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρού.

Ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και θυελλώδεις ριπές στο Ιόνιο

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, όμως γρήγορα θα στραφούν σε νότιων διευθύνσεων 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από αργά το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Παγετός νωρίς το πρωί

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 14 και τοπικά 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές θα τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ, ωστόσο από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες προς το βράδυ θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίουκαι τοπικά έως 14 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 3 μποφόρκαι από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα

Παρασκευή: Τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές που από τη νύχτα όμως θα ενταθούν και θα σημειωθούν και καταιγίδες. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, ιδιαίτερα στην Ήπειρο όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές, ενώ από το απόγευμα αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων στα βορειοδυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο, όμως, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 15 με 16 βαθμούς στα βόρεια και δυτικά, τους 17 με 18 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά τους 19 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Σάββατο: Ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και αισθητή πτώση θερμοκρασίας

Το Σάββατο στα δυτικά θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα να είναι κατά τόπους ισχυρά, ωστόσο από αργά το απόγευμα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης, όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, όμως θα στραφούν γρήγορα σε βορείων διευθύνσεων, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο σύνολο της χώρας.

Κυριακή: Επιμονή των νεφώσεων, βροχές στα νότια και νέα πτώση της θερμοκρασίας

Την Κυριακή, στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάνουν έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, ενώ παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Καθαρά Δευτέρα: Βελτιωμένος καιρός και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 έως 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, παραμένοντας ωστόσο σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.