Πρόγνωση καιρού Ελλάδας για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Ισχυροί άνεμοι και τοπικά φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση, άνεμοι έως 10 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία, με εξασθένηση από το πρωί.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Από το απόγευμα προβλέπεται βελτίωση του καιρού.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και λίγες ασθενείς βροχές ή χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Θερμοκρασίες και άνεμοι ανά περιοχή

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, βορειοδυτικούς ανέμους έως 9 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 11-13 βαθμούς στα βόρεια, 14-15 στα δυτικά και έως 17 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικός παγετός θα σημειωθεί το πρωί στα βορειοδυτικά.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με εξασθένηση των ανέμων που θα φτάσουν έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς.

Στην Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 10 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το βράδυ. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις στα δυτικά και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει.

Τέλος, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 αναμένονται παροδικές νεφώσεις στη δυτική και βόρεια χώρα και αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω.