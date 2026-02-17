Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα απηύθυνε το πρωί της Τρίτης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ζητώντας από τους κατοίκους οκτώ περιοχών να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως ανέφερε, «τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων», οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικοί θυελλώδεις βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 9-10 μποφόρ, που μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές, καθώς και προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος.

Οι περιοχές που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο είναι το Ιόνιο και οι παράκτιες ζώνες που βρέχονται από αυτό, το νότιο Αιγαίο και η περιοχή του Θερμαϊκού. Από αύριο το πρωί, σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο καθώς και στην περιοχή της Χαλκιδικής.