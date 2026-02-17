Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ από νωρίς το απόγευμα στις παραπάνω περιοχές αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί. Μέχρι τις πρωινές ώρες θα παρατηρηθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς βροχές, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Θυελλώδεις άνεμοι αλλά με βαθμιαία εξασθένηση

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση, βελτιώνοντας σταδιακά τις συνθήκες.

Μικρή πτώση θερμοκρασίας και παγετός

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα βόρεια τους 11 με 12 βαθμούς και τοπικά τους 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα φτάσει τους 12 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, το πρωί έως 8 με 9 μποφόρ, παρουσιάζοντας βαθμιαία εξασθένηση.

Τάση καιρού επόμενων ημερών

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου – Σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα δυτικά

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος σε όλη τη χώρα, ωστόσο γρήγορα στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, σύντομα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από αργά το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί εκ νέου παγετός.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου – Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά στα βόρεια και βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά έως το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ, στο Ιόνιο όμως θα εξασθενήσουν γρήγορα και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.